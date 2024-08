Italia-Serbia oggi in tv quarti di finale volley femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 6 agosto 2024) Tutto pronto per, partita valevole per idididelledi. Si ripete la sfida deididi Tokyo 2020: allora la vittoria andò in tre set alle serbe, ora Danesi e compagne vogliono vendicare quella cocente sconfitta per tenere vivo il sogno olimpico. Le azzurre Julio Velasco, reduci da tre vittorie nel girone, vanno a caccia di un’altra grande prestazione per fermare la temibile compagine serba allenata da Giovanni Guidetti, che fin qui ha ottenuto un successo. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria e accederà alle semifinali? L’appuntamento è per le ore 21.00 di martedì 6 agosto alla South Paris Arena. Di seguito, tutte le informazioni per seguire la partita.