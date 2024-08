Io e le mie nuove ossessioni su Real Time | date e puntate intere

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di martedì 6 agosto 2024) Io e le mie(produzione americana il cui titolo originale è My Strange Addiction: Still Addicted?) è il nuovo programma che, da martedì 2 luglio 2024, andrà in onda in prima serata su, canale 31 del digitale terrestre. Si tratta della seconda stagione di Io e la mia ossessione, programma già trasmesso sudal 2015 al 2020 e che per l’occasione sarà nuovamente proposto in coda alle. Anche in questo caso, i singoli episodi vedranno protagonisti persone con comportamenti compulsivi insoliti: da strani riti quotidiani e fissazioni alquanto bizzarre, fino ai mangiatori di specifici oggetti non commestibili. È questo il caso di Kinah, la donna che mangia carta igienica e che è la protagonista del primo episodio.