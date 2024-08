Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024) Il vicepremier Matteo Salvini ha seguito le Olimpiadi esultando per le vittorie azzurre e senza risparmiare critiche agli organizzatori: "Assurdo nuotare in una fogna". Il leader della Lega: "Non mi sembra rispettoso per gli atleti che si sacrificano per mesi e mesi"