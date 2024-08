Il regista di Twin Peaks si è ammalato per i tanti anni passati a fumare Ma assicura | Non andrò mai in pensione Oltre che delle sue condizioni di salute nell' intervista a Sight and Sound David Lynch ha anche parlato di Snootworld film d' animazione al quale ha lavorato con Caroline Thompson di Edward mani di forbice

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024)ha un enfisema polmonare, provocato da «». E a causa della malattia non può «più uscire di casa» per paura di ammalarsi di Covid. Quindi il 78ennedi Mulholland Drive, Velluto Blu e, soprattutto,, non potrà più stare sul set.