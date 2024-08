Il pensiero per il padre scomparso quello per la sorella gemella Asia che non ha potuto partecipare a Parigi 2024 per un infortunio

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Ha scolpito il suo nome nella storia della ginnastica artistica, vincendo un’incredibile medaglia d’oro nella trave alle Olimpiadi di. Un successo, il primo nella storia a cinque cerchi della ginnastica femminile italiana, che per Alice D’Amato non rappresenta solo un traguardo personale, ma anche un omaggio commovente alla sua famiglia. Alla, ginnasta come lei, e a papà Massimo, che non c’è più.