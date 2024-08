Il calcio contro le perdite di tempo | ecco cosa cambia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di martedì 6 agosto 2024) La Lega Serie A ha deciso di correre ai ripariledinel. Dalla stagione (al via il prossimo 16 agosto) è stata introdotta una nuova norma, già sperimentata durante l’ultima finale di Coppa Italia e anche in Premier League, che rimodula il ruolo dei raccattapalle. I palloni saranno posizionati sui cinesini a bordocampo (ce ne saranno sei sul lato delle panchine e cinque sull’altro a una distanza minima di 2,5m dalle linee di bordocampo) e quando il pallone uscirà dal campo il calciatore dovrà recuperarlo recandosi nel punto a lui più vicino (a eccezione dei portieri, che continueranno a ricevere il pallone dai raccattapalle per le rimesse dal fondo). L’obiettivo è quello di favorire lo spettacolo cercando di ridurre al minimo possibile le interruzioni. Non sarà quindi più il raccattapalle a consegnare il pallone come avveniva in passato.