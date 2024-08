Ieri l’incidente mortale in Puglia | aggrava il bilancio di 469 vittime in Italia fra gennaio e giugno Report

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 6 agosto 2024)sul lavoro a Palagiano, morto un 33enne di Massafra. Folgorato mentre era impegnato con un’elettropompa. —– Di seguito un comunicato diffuso da Osservatorio sicurezza su lavoro e ambiente Vega engeneering: “È arrivato il drammaticodi metà anno e la previsione per l’emergenza delle morti sul lavoro di fine 2024 pare sia già tristemente definita. Contorni e contenuti di questa tragedia sembrano non voler cambiare nemmeno nel 2024. Da2024 si contano 469, ossia 100 in più del mese scorso e 19 in più rispetto a fine2023. E a crescere del +5,2% sono ancora le morti in occasione di lavoro. Questo, purtroppo, è il dato più significativo e sconfortante, perché racconta l’emergenza ‘insicurezza’ nei luoghi di lavoro”.