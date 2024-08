Ho sentito la voglia di mescolare le carte e di rischiare Penso sia la decisione più punk che ho preso finora

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Kasia Smutniak cambia. L’attrice di origini polacche, ex di Pietro Taricone e oggi legata a Domenico Procacci, a 44 anni ha deciso di dare una svolta alla sua vita. «Non voglio più fare l’attrice», ha detto in un’intervista rilasciata a La Stampa. Spiegando perché ha maturato questae come ha reagito chi le sta accanto.