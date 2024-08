Hamas ' Sinwar nuovo capo politico dopo Haniyeh'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Yahyasarà ildell'ufficiodial posto di Ismail. Lo ha annunciato l'organizzazione palestinese in un comunicato, rilanciato anche dai media israeliani. Il movimento islamico di resistenza diannuncia la scelta del leader Yahyacomedell'ufficio, si legge nella nota diuna settimanal'assassinio di Ismaila Teheran.fino a questo momento è stato ildia Gaza, operando all'interno della Striscia, ed il ricercato numero uno da Israele perché considerato la mente del 7 ottobre. Dall'inizio della guerra non è più apparso in pubblico, e gli israeliani ritengono che sia nascosto nei tunnel per sfuggire all'eliminazione.