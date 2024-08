Governo | Meloni ‘Ginevra sogna più tempo con me faccio conti con sensi colpa’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “La domanda più frequente che mi fa Ginevra è: ‘Mamma, perché hai scelto questo lavoro?’. Credo che capisca a grandi linee che quello cheè importante, ma non abbastanza da considerare giusto che quel lavoro mi tolga ilda passare con lei. Di ritorno dalla Cina mi ha scritto un biglietto nel quale mi diceva che ogni volta che spegne le candeline esprime il desiderio di passare piùcon me. Mi ha fatto sentire molto in colpa”. Lo racconta la premier Giorgia, in un passaggio della lunga intervista al settimanale ‘Chi’ nel numero in edicola domani. “Di solito si dice che non sia una questione di quantità delche passi con i figli, ma di qualità. Io penso che sia vero in astratto, ma non nel concreto.