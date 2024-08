Governo | Meloni ' Ginevra in Cina? Maternità non è ostacolo stop a chi la usa come pretesto'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Il fatto che io sia arrivata conin, scendendo mano nella mano dall'aereo, ha fatto molto discutere. Non ne capisco la ragione, francamente. Tra viaggi e impegni sono stata via quasi una settimana, secondo chi critica tutto ciò, avrei dovuto lasciare mia figlia a casa, magari a casa di amici? Mi fa sorridere che certe persone si ritengano moralmente così superiori da poter insegnare a una madrecrescere la propria figlia. Io invece penso che ogni mamma sappia cosa sia meglio per la sua prole e debba scegliere in libertà". Lo dice la premier Giorgia, in una lunga intervista al settimanale 'Chi' nel numero in edicola domani.