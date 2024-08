Governo | Meloni bilancio? Non avrei potuto fare di più opposizioni feroci contro riforme' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Il miopersonale è che nondi più. Tanto che quest'anno penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito. Quello politico è che stiamo risolvendo molti problemi, ma molti altri vanno ancora risolti". Lo dice la premier Giorgia, in una lunga intervista al settimanale 'Chi' nel numero in edicola domani. "Sono soddisfatta, per ora, dei risultati, e questo mi porta a voler andare avanti con ancora maggiore determinazione: avevo promesso chelasciato l'Italia in condizioni migliori di come l'avevo trovata e questo obiettivo finora l'ho raggiunto - rivendica -. L'Italia oggi è più stabile, più centrale, più rispettata nel mondo. La sua crescita è superiore a quella degli altri principali Paesi europei, abbiamo raggiunto il massimo storico di occupazione e abbiamo l'inflazione più bassa tra i Paesi del G7.