Google Risolve la Vulnerabilità del Kernel Android Sfruttata Attivamente

Leggi tutta la notizia su recensionihardware

(Di martedì 6 agosto 2024) IntroduzioneIl 6 agosto 2024,ha rilasciato una patch per affrontare una gravedi sicurezza nel, identificata come CVE-2024-36971. Questaè stata, sollevando preoccupazioni significative nella comunità della sicurezza mobile. La falla, descritta come un caso di esecuzione di codice remoto, mette in evidenza la minaccia