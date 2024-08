Google arriva la condanna storica | per gli Usa ha violato leggi Antitrust

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 6 agosto 2024) Articolo pubblicato martedì 06 Agosto 2024, 10:31 Negli Stati Uniti si è concluso uno dei processi più influenti dell’ultimo decennio, ovvero quello che ha visto protagonisti il dipartimento di Giustizia americano vs. Il gigante del web è stato ritenuto colpevole di “aver agito illegalmente per mantenere un monopolio della ricerca online“, utilizzando miliardi di L'articolola: per gli Usa haproviene da Il Difforme.