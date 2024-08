GIOVANNA BOTTERI RIPARTE DA LA7 | IN STUDIO DA GRAMELLINI E INVIATA NEL MONDO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di martedì 6 agosto 2024), da poco pensionata Rai, riprenderà a lavorare subito dopo l’estate per La7. Solo ospite in? Assolutamente no, sarà ancora. In Rai ci sono molti pensionati d’oro, alcuni da vent’anni, che continuano a lavorare anche più di prima. Laha scelto, pur nella gratitudine, di andarsene. La vedremo da settembre su La7, ospite fissa di “In Altre Parole”, il talk show di Massimodove era già una apprezzata presenza negli anni di Rai3. La popolare giornalista rivela infatti a Donna Moderna che “l’idea è riprendere, stavolta su La7, a fare l’, raccontando piccole e grandi storie”. Buon lavoro! L'articoloDA LA7: INDANELproviene da BUBINO.