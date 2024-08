Giorgia Meloni | Io e Andrea Giambruno che rimane il padre migliore per mia figlia abbiamo mantenuto un buon rapporto Faremo le vacanze assieme

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Della separazione dal compagno, i due comunque non erano sposati, si è parlato tantissimo nei mesi scorsi. Le frasi fuori-onda, immortalate da Striscia la Notizia, del giornalista che faceva “apprezzamenti romantici”, non sono passate inosservate al Presidente del Consiglio. Così la decisione di separare le strade sentimentali,ndo uniti però per laGinevra. “Con i figli non sai mai se stai facendo la scelta giusta. – ha detto laal settimanale Chi – Essere genitori è un mestiere a cui nessuno sente di essere preparato, anche se in fondo tutti lo siamo. Ci facciamo domande, ci sentiamo eternamente in colpa, e i bambini, nella loro ingenuità, sono in grado di dirti con semplicità la frase che ti rende felice come nient’altro al mondo e quella che ti distrugge. Anche Ginevra è così.