Formazioni UFFICIALI Juve-Juve Next Gen le scelte dei tecnici

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 agosto 2024) Alle 18:30 scenderanno in campoGen in un’amichevole. Ecco ledai due allenatori Alle 18:30 scenderanno in campoGen in una sfida amichevole. Ecco leda Thiago Motta e Montero.