Firenze alla Sinagoga arriva lo scrittore Matteo Corradini al Balagan Café

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 - Ritorna a, giovedì 8 agosto un nuovo appuntamento, per il dodicesimo anno consecutivo, con il Balagàn. Fino al 5 settembre, il giardino dellaaccoglierà ogni giovedì la speciale kermesse culturale estiva organizzata dComunità Ebraica die dal Comitato Rete Toscana ebraica in collaborazione con il Museo ebraico die con il sostegno della Regione Toscana. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo di Fondazione CR, nell’ambito del bando artistico e culturale, oltre che inserita nell'Estate Fiorentina del Comune di, e cofinanziata dall’Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del Programma Operativo Città Metropolitane. Il tema scelto per accompagnare il ciclo di incontri - che culminerà con la Giornata Europea della Cultura Ebraica di domenica 15 settembre - è: “Dove comincia la pace”.