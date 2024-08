Finge di avere una crisi glicemica per ottenere un passaggio in ambulanza | denunciato per procurato allarme

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Monza, 6 agosoto 2024 - Ubriacodiunaper farsi dare unin. Un uomo di 57 anni, residente in provincia di Monza, è statodai carabinieri per interruzione di pubblico servizio,e resistenza a pubblico ufficiale Secondo quanto riferito dai militari l'uomo, che si trovava a Crodo (nel Verbano-Cusio-Ossola), ha chiesto l'intervento di un'ndo di essere diabetico ma, una volta raggiunto dai sanitari, si è rivolto loro pregandoli solo di dargli unverso Domodossola. Sul posto, nel frattempo, erano giunti anche i carabinieri, allertati da un albergatore che segnalava la presenza di un uomo ubriaco che insisteva per entrare nella struttura. I test a cui è stato sottoposto il 57enne hanno accertato valori glicemici nella norma, ma evidenziato un evidente abuso di alcolici.