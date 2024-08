Fermata in stazione la polizia scopre che deve scontare 21 anni di carcere

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 6 agosto 2024) Firenze, 6 agosto 2024 - In una serie di controlli delladi Stato nellaferroviaria di Santa Maria Novella, a Firenze, gli agenti della Polfer hanno identificato una donna che aveva a carico un ordine di carcerazione per un cumulo di pene a 21, 8 mesi e 22 giorni di reclusione, per reati contro il patrimonio ed anche per evasione. E' una bosniaca di 38identificata domenica scorsa e poi portata neldi Sollicciano dopo gli accertamenti. Si conferma così l'importanza dei controlli a campione da parte degli agenti della Polfer: non è la prima volta che tali controlli portano ad esiti positivi, rintracciando persone di cui si erano perse le tracce negliscorsi.