Fedez mostra i suoi referti medici e attacca la stampa

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 6 agosto 2024) Il rapper: "Colpa imperdonabile di Federico? Dopo dimissioni si permette di tornare al mare" Dopo il nuovo malore avuto lo scorso venerdì sull'aereo che lo portava a Gallipoli per una esibizione programmata e che ha costrettoad atterrare per essere ricoverato d'urgenza in ospedale per quella che fortunatamente, come scritto dallo stesso rapper su