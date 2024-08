Federmanager | Temi Esg influenzano sempre di più la reputazione dei manager

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel numero di luglio-agosto di Progetto, si parla delle strategie per costruire una buonae per difenderla dai rischi a cui è esposta Le tematiche esgdi più ladei. Nel numero di luglio-agosto di Progetto, si parla delle strategie per costruire una buonae per difenderla