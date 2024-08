Fa volare drone vicino al Cremlino arrestato un italiano a Mosca

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di martedì 6 agosto 2024) L'uomo si è giustificato sostenendo di non essere a conoscenza del divieto di sorvolo di droni suFar decollare una pochi metri dall'ufficio di Vladimir Putin non è un'idea brillantissima. Un cittadinoè statoper aver fattounsul parco Zaryadye, non lontano dalla Piazza Rossa