Fa volare drone vicino al Cremlino arrestato un italiano

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di martedì 6 agosto 2024) (Adnkronos) – Unè statoa Mosca per aver fattounsul parco Zaryadye, non lontano dalla Piazza Rossa e dal. Lo ha riferito la Tass, che cita fonti di polizia, secondo cui "l'incidente è avvenuto ieri pomeriggio" e responsabile è "un cittadinoche lavora come assistente di volo