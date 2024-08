Ennesima tragedia sulla Statale 38 Moto si schianta contro pick-up Volo di dieci metri muore centauro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Un’auto della Polstrada di Sondrio che sfreccia a sirene spiegate in direzione Tirano, all’ora di pranzo, avvisa dell’pericolosa38 dello Stelvio. Nonostante l’impegno dei soccorritori, ieri si è contato un altro morto sul collegamento che attraversa la Valtellina. L’allarme su Areu segna le 12 e 26. I sanitari sono subito a San Giacomo di Teglio e tentano di salvare unoriginario della frazione. Nonostante i tentativi di rianimarlo Claudio De Buglio, classe 66,alle 13 e 01. Era in sella a una potentecicletta, finita - le cause sono da appurare -unup condotto da un 45enne che, fortunatamente, se l’è cavata con poco. De Buglio prima di impattare a terra ha fatto undi. Sul posto per far defluire il traffico, a dare man forte agli agenti della Stradale, anche i carabinieri.