Emanuela Liuzzi nei 50 kg di lotta libera femminile oggi in tv Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

(Di martedì 6 agosto 2024) Inizia l’avventura dinellaalledi. La 24enne azzurra partirà dagli ottavi di finale dei 50kg femminili e sfiderà Otgonjargal Dolgorjav della Mongolia. Il match è il decimo sulla materassina B dalle 11:07. Peraltroè stata l’ultima dei 403 atleti azzurri a qualificarsi per i Giochi di. Un processo di riallocazione delle quote ha permesso all’azzurra di staccare il pass perin extremis. Oltre a Frank Chamizo (74 kg) e ad Aurora Russo (57 kg), quindi sale a tre il numero ditori azzurri in gara in Francia. Nel suo palmares c’è un bronzo agli Europei di Zagabria del 2023 e anche un secondo posto alla rassegna continentale dedicata agli Under 23. Nel tabellone la vincente del match trae Dolgorjav sfiderà una tra l’azera Mariya Stadnek e la tedesca Anastasia Blayvas.