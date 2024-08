Eleonora Paveri chi è la ragazza morta in un incidente in monopattino a Pavia

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di martedì 6 agosto 2024)in strada anella notte tra domenica 4 e lunedì 5 agosto dopo una serata con amici. La, 18 anni, era alla guida di unelettrico e dietro di lei viaggiava un’amica 17enne. Sono state trovate a terra e subito soccorse: quando è arrivata l’ambulanza le due ragazze erano ancora vive. Per, andata in arresto cardiaco, non c’è stato nulla da fare. L’amica invece era in stato di incoscienza ma si è ripresa ed è in via di miglioramento anche se ancora sotto osservazione. Sulla dinamica dell’indaga la polizia che, per dare risposta ad alcune domande, ha richiesto l'autopsia sulla 18enne e alcuni esami (tra cui i tossicologici) sull'amica.