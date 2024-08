E pensare che da piccola non voleva sentir parlare di atletica

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 6 agosto 2024) Ai Giochi Olimpici di Parigi Larissa Iapichino torna in scena volando. L’atleta azzurra, che nel 2020 saltò le Olimpiadi di Tokyo per un infortunio, ha infatti saltato 6,87 metri nel lungo al secondo salto, superato la misura richiesta di 6,75 e qualificandosi direttamente per la finale.