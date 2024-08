È morta la bambina di 3 anni annegata nella piscina di un agriturismo a Bucine

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 6 agosto 2024)– Si è conclusa in tragedia la vicenda dell’annegamento di unadi 3in unadi una struttura alberghiera di. La, figlia di turisti tedeschi, è infatti stata dichiaratadopo la conclusione dell’accertamento di morte cerebrale all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove era stata trasportata in elisoccorso nell’immediatezza dei fatti. La vicenda risale allo scorso 19 luglio quando la, per cause che sono al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Arezzo, annegòdi undi. Venne subito soccorsa da un medico presente in, quindi dai sanitari del 118 che decisero il trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico fiorentino. Dopo una settimana, però, purtroppo non c’è stato nulla da fare. La salma della piccola è ora a disposizione della procura di Arezzo.