Dl Materie prime è legge l’ok definitivo dal Senato

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di martedì 6 agosto 2024) Articolo pubblicato martedì 06 Agosto 2024, 18:09 Già approvato dalla Camera lo scorso 30 luglio, stamane l’Aula delha dato il via liberaal decretosullecritiche on votazione per alzata di mano. Ilre e vice capogruppo vicario di Forza Italia a Palazzo Madama, Adriano Paroli, si dice soddisfatto: L'articolo Dldalproviene da Il Difforme.