Dentro il Palazzo Le rivelazioni sul potere di Carlo Cottarelli

(Di martedì 6 agosto 2024) È il super tecnico che ha rinunciato aChigi e ha detto no ai privilegi di parlamentare,, l’ospite, questa sera, a Lido Cult, intervistato da Tiziana Ferrario. Con “il. Cosa accade davvero nelle stanze del“, edito da Mondadori,porta nei luoghi di ogni decisione dello Stato, nei palazzi dove si fanno le scelte che incidono la carne del Paese, dove nascono dicerie che ne indeboliscono il corpo, e rivela in dettaglio quei quattro giorni che lo videro salire al Quirinale più volte nel tentativo di formare un nuovo governo e restituisce una sincera fotografia delle istituzioni, immaginando come potranno evolvere sia il sistema politico che l’economia italiana ed europea.