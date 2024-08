Deadpool & Wolverine | ecco chi avrebbe dovuto interpretare Kidpool!

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 6 agosto 2024)chi! Shawn Levy ha confermato che “c’è stata una conversazione con Vinnie Jones che non è andata molto lontano” riguardo a The Juggernaut ma, a parte questo, lui e Ryan Reynolds si sono assicurati tutti i cameo che volevano per. Tutti tranne uno. “Se Walker Scobell avesse smesso di evolversi appena prima della pubertà, sarebbe stato sicuramente“, ha rivelato il regista. “Era il suo sogno. Ryan e io lo abbiamo contattato quando ci siamo resi conto che sarebbe diventato troppo vecchio, troppo alto e con la voce troppo bassa. La pubertà è quello che è, e tutti i sogni di Hollywood del mondo non possono fermarla“. “Così abbiamo chiamato Walker e gli abbiamo spiegato perché non poteva essere, e lui è stato completamente comprensivo.