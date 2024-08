Daily Crown | Camilla ‘in vacanza sono una lettrice compulsiva’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Londra, 6 ago. (Adnkronos) – Sentirsi liberi, entrare in un’altra dimensione, fuggire dalla realtà quotidiana. Il significato letterario della parola ‘’ – per lei che è alle prese con gli impegni reali, spesso anche in sostituzione del marito malato, e che ha passato un inverno di enormi preoccupazioni anche per la salute di Kate – è quanto mai appropriato per la regina, che ha rivelato al podcast Queen’s Reading Room di essere una divoratrice di libri quando si trova lontana dai suoi impegni di lavoro. I romanzi, per la regina,la possibilità di entrare, perlomeno con la fantasia, in un mondo diverso, dove mettere da parte le preoccupazioni e dimenticare i propri affanni.