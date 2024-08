Crollo delle Borse Guido Brera lancia l' allarme I mercati ormai sono in balia degli algoritmi

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di martedì 6 agosto 2024) Il lunedì nero deiha fatto tremare il mondo. Ieri Londra ha chiuso in calo del 2,04%, Francoforte dell'1,82%, Parigi dell'1,42% e Milano del 2,27%. Questi crolli hanno colpito anche i tradizionali beni rifugio come l'oro (-3%) e l'argento (-7%), con lo spread Btp-Bund in aumento di quasi 3 punti percentuali arrivando a sfiorare i 150 punti base. I fattori che hanno causato questoparecchi e vanno dal pericolo di una recessione negli Usa alla rivalutazione dello yen in Giappone (Tokyo ha perso il 12,4%), ma incide anche l'instabilità geo-politica dovuta alle guerre in corso.