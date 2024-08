Costa marchigiana l’analisi della qualità dell’acqua di Goletta Verde | 3 punti su 12 inquinati

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Ancona, 6 agosto 2024 – Tre fiumi su 12, rispettivamente alle foci di Esino e Tenna, sono risultati. Così è stato comunicato in una nota nella 38esima edizionecampagna di “” sullalungo la, i quali risultati sono stati diffusi in un evento andato di scena alla Mole Vanvitelliana di Ancona. Un’iniziativa che è stata promossa dai volontari di Legambiente. Secondo, tre spiagge - località Rocca Priora a Falconara Marittima (Ancona), la foce del fiume Tronto nella riserva naturale regionale Sentina (Ascoli Piceno) e quella del Tenna a Porto Sant’Elpidio – sono risultati oltre i limiti di legge. I campionamenti sono stati fatti dal 17 al 18 luglio scorsi, per poi essere analizzati da laboratori specializzati. I prelievi fatti nel Tenna e nell’Esino, dunque, allarmano non poco.