Cosa ha scatenato il crollo delle Borse e perché non bisogna fare allarmismo spiegato dall’esperto

(Di martedì 6 agosto 2024)ha causato il? L'economista Alberto Forchielli, in un'intervista con Fanpage.it, spiega come sia stata una convergenza di eventi a creare la tempesta perfetta sui mercati, tra la paura di una recessione negli Stati Uniti, la vendita da parte di Warren Buffet di metàsue azioni Apple, e la rivalutazione dello yen giapponese. Ma secondo l'esperto non c'è ragione per preoccuparsi più del dovuto.