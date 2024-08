Code in autostrada direzione mare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024) Terza giornata di fuoco sulle autostrade: dalla barriera di Melegnano, inSud, migliaia di auto e van si sono incolonnati verso le mete più gettonate delle vacanze. Non solo italiani, ma anche tanti tedeschi, olandesi e svizzeri. Tutti a caccia di una salutare pausa dalle fatiche del lavoro e in cerca di tregua dall’afa estiva. Anche negli aeroporti milanesi Linate, Malpensa e Orio al Serio i passeggeri in cerca di destinazioni più lontane - tra Italia, Europa e altri Continenti - hanno affollato le aree check in e atteso pazientemente il proprio turno con la carta d’imbarco in mano.