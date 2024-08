Circo distopico intriso di odio Corvaglia torna alla carica su Khelif dopo la bufera

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di martedì 6 agosto 2024)lasocial contro l'ex velina di 'Striscia la Notizia' Maddalenache, qualche giorno fa, in un reel postato su Instagram, aveva affermato, riferendosipugile algerina Imane, che «se un uomo si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche?».