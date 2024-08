Ciclismo su pista Parigi 2024 | inizia il cammino dell’inseguimento a squadre femminile

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024) Dopo gli uomini, ieri, oggi è la volta delle donneesordire alle Olimpiadi di. La Nazionale italiana punta molto in alto nell’appuntamento a Cinque Cerchi, le azzurre sono campionesse d’Europa in carica e dunque vogliono provare a far saltare il banco anche in questa occasione. L’Italia, guidata da Marco Villa, ha scelto la sua formazione per il turno preliminare: non ci sarà Elisa Balsamo, reduce dall’infortunio patito a metà maggio in Spagna. Il trenino tricolore sarà formato da Letizia Paternoster, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini e Martina Fidanza. La favorita numero uno per il titolo sembra essere la Nazionale statunitense: oltre alla veterana dellaJennifer Valente ecco che arrivano due innesti di lusso dalla strada come la campionessa olimpica Kristen Faulkner e la campionessa mondiale a cronometro Chloe Dygert.