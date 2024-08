Choc nel villaggio olimpico di Parigi la denuncia del britannico Peaty | Vermi nel pesce in mensa

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di martedì 6 agosto 2024) Allaolimpica di2024 sono stati trovati «nel» . A raccontarlo in un’intervista al sito 'Inews' è il nuotatoreAdam, triplo campione, vincitore della medaglia d’argento ai 100 metri rana. Uno sfogo sulla dubbiosa - per non dire pericolosa in questo caso - qualità del cibo servito agli atleti che sta facendo scalpore sulla stampa d’Oltralpe,