CdS – non è più in ritiro con Conte

(Di martedì 6 agosto 2024) 2024-08-06 15:18:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: INVIATO A CASTEL DI SANGRO – Mario Rui non è rientrato insieme con il gruppo neldi Rivisondoli e oggi non ha partecipato alla seduta di allenamento andata in scena sul campo dello stadio Patini, dopo il giorno e mezzo di riposo concesso da. Il mancino portoghese è in uscita e secondo un accordo con il club le parti si rivedranno dopo la partita con il Modena di sabato, in Coppa Italia, per definire il futuro. Sono rientrati Mathias Olivera e Coli Saco dopo le vacanze godute alla fine della Coppa America e l’Olimpiade, giocate rispettivamente con l’Uruguay e il Mali. Mazzocchi, reduce dalla distorsione alla caviglia sinistra rimediata contro il Girona sabato in amichevole, ha partecipato regolarmente alla seduta.