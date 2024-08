Catturato coccodrillo mangia uomini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Kampala, 6 ago. (Adnkronos) - L'Uganda Wildlife Authority (Uwa) ha comunicato oggi di averunlungo 4,5 metri, che ha sbranato diverse persone in un approdo ubicato nel distretto di Ntoroko, nella regione occidentale del Paese. L'Uwa ha dichiarato in una nota che ilè statonel Lago Alberto. Il rettile da qualche tempo terrorizzava i pescatori locali. "Questa bestia selvaggia, che misura 4,5 metri e pesa 500 kg, è stata poi trasferita nella sua nuova casa, lontano dagli umani", ha detto l'agenzia governativa. "Tra gennaio 2023 e luglio 2024, è stato riferito che questodi 45 anni ha fatto a pezzi due persone e ne ha uccisa un'altra, ferendone gravemente altre quattro". L'Uwa, tuttavia, ha avvertito i residenti "di rimanere vigili, poiché potrebbero esserci altri coccodrilli in agguato nelle acque".