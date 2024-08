Carugo Trenord conclude i lavori di ristrutturazione della stazione | cosa prevede il progetto e quali ferrovie sono coinvolte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 6 agosto 2024), 6 agosto 2024 – Siconclusi idinord per il rifacimento degli spazi sia interni che esternidi-Giussano sulla linea Milano-Asso, realizzati in base alle nuove linee guida per gli interventi di rificazione. L’intervento, in particolare, ha previsto ladel tetto efacciata, la rificazionesala d’attesa, che è stata completamente rinnovata nelle pareti, pavimentazione, controsoffitto, illuminazione e serramenti, e la realizzazione dei percorsi Lve (Loges Vet Evolution, sistemi di segnali e percorsi tattili integrati per ipovedenti) in banchina. Inoltre è stata portata a termine la sostituzione degli arredi esterni: panchine, cestini e bacheche. Infine la segnaletica.