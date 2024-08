Caronte infiammerà la Sicilia attesi picchi di 43 gradi

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di martedì 6 agosto 2024) Nel prossimo weekend l’anticicloneporterà temperature record un po’ in tutta Italia, condi 43al Sud e fino a 40al Nord. Insi attendono punte di 43nelle zone interne, come in Libia e Tunisia. L’ondata di calore proseguirà almeno per tutta la prossima settimana. Quarantatre(Monrealelive.it)