Carceri | senatori Pd a Nordio ' che succede con i minori a Lanusei?'

Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Il carcere San Daniele di Sassari non può essere trasformato in un penitenziario per detenuti minorenni particolarmente problematici". E' il tema che sollevano i parlamentari del Pd, prime firme Walter Verini, Marco Meloni, Cecilia d'Elia, con un'interrogazione rivolta al ministro della Giustizia Carlo Nordio. "In questi giorni sui quotidiani della Sardegna – spiegano i parlamentari dem nell'interrogazione - sono apparse notizie afferenti l'ipotesi di chiusura del carcere San Daniele di Sassari, notizie che si rincorrono ormai da diversi mesi attraverso le denunce di alcuni sindacati della polizia penitenziaria. Risulterebbe inoltre il prossimo arrivo nel carcere di Sassari di un gruppo di detenuti minorenni, nonostante esso non sia idoneo ad accoglierli, fatto che per i sindacati della polizia penitenziaria preluderebbe alla successiva chiusura dell'istituto.