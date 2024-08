Cambio di narrativa a Kiev | Zelensky parla di negoziati e diplomazia con americani britannici e Vaticano

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di martedì 6 agosto 2024) Ai vertici del governo ucraino si sta intensificando lasulla disponibilità a negoziare. Interviste, visite ufficiali, dichiarazioni assortite per preparare l’opinione pubblica – e soprattutto le frange interne del potere – al momento in cui una delegazione ucraina si siederà al tavolo con quella russa per chiedere la fine delle ostilità. L’intervista alla BBC Il presidente ucrainoè stato in visita in Inghilterra il 18 e il 19 luglio per partecipare al forum intergovernativo della Comunità politica europea (CPE) e per incontrare il nuovo premier britannico Keir Starmer. Con l’occasione ha anche rilasciato un’intervista alla BBC, dalla quale sono uscite affermazioni molto interessanti. La più potente di tutte riguarda iltotale di prospettiva sul conflitto armato.