Calderone | Adi a vittime del caporalato

(Di martedì 6 agosto 2024) 19.30 Il ministero del Lavoro sta "studiando degli interventi ad hoc che consentano di mettere in protezione" ledel, "laddove la denuncia ha una sua veridicità" e "di consentire di avere dei supporti e dei sostegni economici che possano consentire di essere accompagnati al lavoro". Lo ha annunciato la ministra Marina, al termine del tavolo sul."Lo schema di lavoro-ha detto- è quello adottato per mettere in protezione le donnedi violenza attraverso l'assegno di inclusione".