Calciomercato Parma COLPO IN ARRIVO dal Napoli | trattativa in STATO AVANZATO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 agosto 2024)INdalin, le ultimissime sulla squadra emiliana Ilsta per chiudere una grandissima. Come riportato da Gianluca Di Marzio Gianluca Gaetano, giocatore attualmente di proprietà del, è sempre più vicino alla firma con il club emiliano. Pecchia, dunque, non può altro che essere