Calciomercato Napoli OBIETTIVO David Neres | la RICHIESTA del Benfica

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 6 agosto 2024) Le ultime sul possibile nuovo esterno offensivo del, con l’dal. I dettagli Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, ilcontinua a lavorare per. L’esterno brasiliano ex Ajax è infatti il profilo individuato per migliorare l’attacco da mettere a disposizione di Antonio Conte. Il