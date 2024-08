Calciomercato colpo di scena sul futuro di Vazquez | contatti in Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2024) Grande sorpresa suldi Franco, calciatore argentino di grande qualità ed esperienza. L’ex Parma e Palermo non ha bisogno di presentazioni ed è ancora in grado di disimpegnarsi ad alti livelli anche in Italia. Il 35enne è legato dal contratto con la Cremonese ma le parti sono in contatto per definire la cessione. ‘El Mudo’ è in trattativa per il ritorno in Argentina.